Familiares del cardiólogo Grajales Yuca aseguraron que fue detenido con engaños el sábado, luego de que Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de Miguel Arturo Ramírez López, ex diputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, quien murió recientemente de Covid-19 en el centro de salud del Isstech, acusó al especialista de pedirle dinero para la atención de su padre.

Allí, la madre del médico, María Candelaria Yuca, aseveró que su hijo es inocente. Pueden investigar en toda Villa de Acala, casa por casa, qué clase de gente somos. Somos gente humilde, no rateros. A mi hijo lo tienen como delincuente y no dejan ni que le hable uno .

Con lágrimas, agregó: Les suplico aquí ante Dios que le den la libertad a mi hijo porque no se vale que le hagan eso. Es injusto . Los manifestantes corearon: No está solo, no está solo .

Contó que el viernes fue la última ocasión en que vio a su hijo, cuando lo agarraron a media cuadra de la casa. Le hablaron y le dijeron que tenía un paciente, que lo fuera a ver. Le llamó el director del Isstech (Alberto Cundapí Núñez), pero antes lo hizo que renunciara y le aseguró que cuando regresara le iba a dar su base. Le dijo que había un paciente crítico, mi hijo fue y en la esquina lo estaban esperando y lo agarraron .

Con cubrebocas, vestidos de blanco y guardando distancia, los asistentes expresaron apoyo a Grajales Yuca. A los buenos médicos se les reconoce , escribieron en una de las cartulinas, al tiempo que denunciaron falta de equipo, insumos y material médico.