Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de julio de 2020, p. a11

El consejo directivo de la Federación Mexicana de Tenis encabezado por Mario Chávez, hizo un llamado al Comité Olímpico Mexicano (COM) a reconocer la legalidad de ese grupo elegido por mayoría de asociaciones, para que finalmente obtenga el registro ante la Federación Internacional de Tenis (IFT).

Queremos decir: Basta, se debe poner un punto final a los atropellos de gente que ha llevado al tenis al lugar donde nos encontramos , manifestó Chávez en conferencia de prensa virtual, en la que integrantes de la mayoría de asociaciones y de jugadores profesionales reiteraron su rechazo a Carlos González, quien de manera ilegal se ostenta al frente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) tras la destitución de José Antonio Flores Fernández.