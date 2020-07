Las 30 mil personas esperadas en el segundo templo con mayor afluencia, después de la Basílica de Guadalupe, no llegaron, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso de un operativo de movilidad y de seguridad.

No contagiarse de Covid-19, aliviarse de una enfermedad terminal, conseguir trabajo o por el eterno descanso de un familiar, fueron las principales peticiones de cientos de feligreses que acudieron ayer al templo de San Hipólito, que tras cuatro meses de mantener cerradas sus puertas se encuentra en bancarrota y ha dejado de apoyar a alrededor de 500 familias.

Desde hace más de una década, Raymundo, José, Hilario, Dagoberto y Rafael se trasladan desde Azcapotzalco, Chimalhuacán, Iztapalapa, Ciudad Azteca y San Cristóbal para pedirle su intervención o pagar una manda, con la entrega de dulces o comida a la gente.

Mary, sin embargo, viajó desde Chalco, no por la fe, sino por hambre, en espera de que los ricos nos den algo de comer, pues desde que inició el chisme de la enfermedad (Covid-19), que no existe, nos quedamos sin trabajo .

Las principales peticiones de los fieles fue aliviarse o no contagiarse de Covid-19, obtener trabajo y salir de la pobreza, precisó Mario González, rector del templo, que está en bancarrota por su cierre, debido a la emergencia sanitaria. Ya no aguantamos, pero seguimos .

Dicha situación ha cancelado los proyectos sociales de distribución de despensas a familias muy pobres, atención a niños y jóvenes en situación de calle y la comunidad de sordos, que suman alrededor de 500 familias, pero no podemos arriesgarnos .