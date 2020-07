Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de julio de 2020, p. 30

Los trabajadores de limpia del Congreso de la ciudad verán mermados sus ingresos mensuales dado que ahora sólo podrán laborar un turno en lugar de dos a causa de la pandemia de Covid-19.

“Comentarles que lo que ustedes llaman ‘doblete’ en este momento no se puede realizar”, así les informaron a los cerca de 150 trabajadores –en su mayoría personas de la tercera edad–, y a quienes los legisladores de Morena y Acción Nacional prometieron crear plazas para contratarlos de forma directa, pues ahora laboran bajo la figura de outsourcing.

Además, hay una treintena de trabajadores que exigen el pago de su liquidación, pues con el cambio de empresa que otorgó el servicio de limpia en el segundo trimestre del año, a algunos no se les ha completado dicho pago.

No nos lo quieren dar ahorita, y el motivo según es porque el Congreso no le ha pagado a la empresa, y nosotros no podemos hablar con los diputados porque no los vemos , denunciaron de manera anónima.

Pese a que se aprobó un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que analicen la creación de nuevas plazas para esos trabajadores, hasta el momento no ha habido una respuesta clara al respecto.

Adjudicaciones directas

En tanto, el Congreso determinó licitar por adjudicación directa el contrato para la prestación de servicios de limpieza en sus cinco inmuebles para los cinco meses que restan del año al declarar desierta, por segunda ocasión, la convocatoria correspondiente.