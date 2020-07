E

l término bíblico lo usan diversas culturas para referirse al fin del mundo. Incontables páginas se han escrito en nuestros días sobre el inmenso riesgo de una guerra nuclear. El Reloj del Apocalipsis, sostenido por grupos de científicos desde 1947, en enero pasado fue movido a las 23:58:20 horas; nunca estuvo tan cerca de la medianoche (el momento postrero). Otros mundos también están cerca de morir en nuestros días.

Lo está la globalización neoliberal. Los grandes capitales del planeta querrían salvar a la brevedad esto que tenemos por régimen capitalista; ya están prestos para evitar el naufragio. Para los hombres prácticos del mundo empresarial, las cosas no deberían ser complicadas. Pero el mundo real comprende a los Estados-nación, los poderes políticos y militares, la complejidad de la gobernanza internacional, los liderazgos planetarios. Todo está en el escenario, la triple crisis del capitalismo, económica, sanitaria y climática y, al mismo tiempo, la reconfiguración del liderazgo político mundial.

Tanto Rusia como China han tomado decisiones, hace tiempo, para construir estados que profundizan en su esencia autoritaria. Vladimir Putin ha ascendido los peldaños necesarios para mantenerse en el poder, desde el año 2000 y hasta 2036, cuando cumplirá 84 años; y la Asamblea Nacional Popular de China aprobó en marzo de 2018 una reforma legal que permite a Xi Jinping relegirse sin límite de mandatos. Ambos gobernantes buscan aplacar el conflicto social interno para concentrarse en las batallas cruentas e incruentas, internacionales, a las que llama la reconfiguración del poder y la gobernanza del mundo del futuro inmediato.

Estados Unidos está en problemas. Una persona de poco entendimiento o inteligencia, presumido o engreído, (que) en ciertas representaciones hace el papel de gracioso (todas son definiciones de la RAE para la palabra tonto), preside el gobierno. El pasado 23 de julio, Trump dijo a un periodista de Fox News haber superado una prueba de agudeza mental repitiendo satisfactoriamente las palabras: persona, mujer, hombre, cámara y Tv. No era el show de nadie; era Trump hablando seriamente: I’m an extremaly stable genius (soy un genio extremadamente estable), manifestó impávido; ése fue uno de nueve autoelogios felices por haber realizado tamaña proeza. Desafió a Joe Biden a hacer el mismo duro examen cognitivo.