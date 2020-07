R

ecién descubrí y exploré la página oficial del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) y hallé cosas bastante divertidas, pero también dos datos preocupantes: tiene una Comisión de Vinculación Militar: Grupo Tlaxcala (que nadie parece saber qué es, quiénes son, qué pretenden, pero da miedo) y una Comisión de Vinculación Religiosa: Juan Bosco Abascal. Ese sí sabemos quién es… y también da miedo (https://bit.ly/3g7jdMb).

Juan Bosco Abascal Carranza es el mayor de los 11 hijos de Salvador Abascal Infante (1910-2000), a quien un historiador definió de una plumada en el título de su tesis de maestría: A la extrema derecha del conservadurismo mexicano (https://bit.ly/304XXRy). Sin entrar en materia, digamos que para el patriarca de los Abascal, todo lo que no se ajustaba a su concepción del mundo, era marxista . Quizá de esa corriente de ¿pensamiento? viene la inconcebible necedad de Frenaaa de llamar comunista al actual gobierno.

Para Abascal Infante, la violencia puede ser válida y legítima si se emplea en pro de su muy peculiar e intransigente concepción del mundo. Personajes como José de León Toral (asesino de Álvaro Obregón) o Enrique Goroztieta (jefe militar de la rebelión cristera) son para él mártires y héroes.