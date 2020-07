Gaytán mencionó que en el documento se hace más énfasis en qué no debe realizarse ante un caso de abuso sexual, porque a la fecha eso se sigue produciendo . Por ello, agregó, lo único que hace es darle un poco de orden porque cada una de las diócesis estaba tomando iniciativas, algunas encubriendo, otras señalando con dedo flamígero, pero sin repercusión .

Respecto a la tipología del delito en el manual se señala que puede abarcar relaciones sexuales, consentidas o no; contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la prostitución, conversaciones y propuestas de carácter sexual incluso mediante medios de comunicación.

Felipe Gaytán, investigador de la Universidad La Salle, señaló que si bien el Vademécum de la Congregación para la Doctrina de la Fe refuerza lineamientos necesarios para la actuación de las autoridades eclesiales, como puntualizar los elementos que configuran el delito, las víctimas siguen quedando en una situación ambigua , al no garantizarse una sanción a los delincuentes y mantenerlos bajo el régimen eclesiástico.

El nuevo manual del Vaticano para los casos de abuso sexual contra menores cometidos por el clero llega tarde y no está dirigido a la atención integral de las víctimas, coincidieron especialistas.

Julián Cruzalta, fundador de Católicas por el Derecho a Decidir, expuso que ya no es momento sólo de publicar manuales ante la gravedad de las denuncias de pederastia clerical. En dado caso, añadió, el Vademécum debieron haberlo sacado hace algunos años para prevenir estas situaciones.