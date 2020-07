César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 28 de julio de 2020, p. 10

Un grupo de sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación se manifestaron afuera del que fuera hangar presidencial, donde se realizó la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir el pago de sus pensiones.

Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), señaló que las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) tratan de beneficiar a los sindicatos y pretenden dejarnos en la calle .

Reiteró que la situación económica de los trabajadores en retiro en medio de la pandemia es crítica, ya que en agosto cumplirán 10 años de no recibir ningún tipo de apoyo económico.

Agregó que este fin de semana falleció otro sobrecargo jubilado “sin alcanzar justicia. Somos la clase más vulnerable. Afortunadamente la mayoría de los ex trabajadores consiguieron empleos, pero no es nuestro caso. Nosotros estamos rebasando los 60 años, no nos dan trabajo en ningún lado. Muchos estamos dedicados al subempleo, desgraciadamente nos obligaron a esto y lo único que pedimos es justicia, no pedimos limosna, no queremos que nos den del erario ni un centavo. Queremos que nos den nuestro dinero.