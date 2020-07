D

esde que nació el Instituto Nacional Electoral –clon del IFE– la Comisión Temporal de Presupuesto ha tenido entre sus integrantes a Marco Baños, Benito Nacif y Ciro Murayama. Inamovibles al paso de los años. También la integran, pero no de forma permanente, Claudia Zavala y Jaime Rivera, y fue recientemente que dejaron entrar, de mala gana, a una mirada independiente: el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Esta comisión presupuestal tiene que ver con el manejo de miles de millones de pesos. El ingreso de cuatro nuevos consejeros abre la oportunidad a una restructuración sin la participación de los incondicionales de Córdova. Es perfectamente posible. Es necesario ver cómo se maneja tanto dinero y corregir desviaciones. También es ocasión para destituir a otro incondicional, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien recientemente fue confirmado irregularmente en ese puesto. Las comisiones más codiciadas son Fiscalización, Quejas y Denuncias, Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, Voto en el Exterior y Radio y Televisión. Son las que permiten más lucimiento en los medios. Voto en el Exterior, en particular, paga viajes de estudio a Las Vegas y Washington a cuenta de los contribuyentes. Los cuatro nuevos consejeros tienen a su alcance cambiar la vida del instituto. El INE tiene 14 comisiones, nueve permanentes y cinco temporales. Si no hay un cambio a fondo y sigue como el feudo particular de Lorenzo Córdova será imperdonable.

Ecuación equivocada