Ap

Periódico La Jornada

Martes 28 de julio de 2020, p. 25

Houston. El gobierno del presidente Donald Trump ha acordado no deportar a un grupo de niños migrantes que están en calidad de detenidos en un hotel de Texas, al amparo de una declaración de emergencia por el coronavirus y les permitirá tratar de quedarse en Estados Unidos. La decisión llegó después de que la agencia de noticias Ap reportó la práctica del gobierno de detener en hoteles a menores no acompañados para aplicar su inmediata deportación. Los menores eran repartidos en tres hoteles Hampton Inn & Suites en Arizona y dos ciudades fronterizas de Texas. El gobierno de Trump no ha dicho que dejará de detener a niños en hoteles. El acuerdo sólo incluye a 17 que estaban en el Hampton Inn de McAllen. Luego de que el dueño del hotel dijo que suspendería las reservaciones para detener niños, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sacó a los menores del hotel, pero se negó a decir dónde los había llevado.