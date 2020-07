Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de julio de 2020, p. 24

Buenos Aires., El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin cárcel preventiva y embargó por 500 millones de pesos al ex ministro de Transporte del pasado gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) por presunta administración fraudulenta , mientras en esta misma causa por corrupción se negó a declarar el ex titular de Hacienda Nicolás Dujovn.

Se trata de un fraude al Estado por entre 500 y mil millones de dólares en una renegociación para la concesión de peajes entre 2016 y 2018, que favoreció a las empresas de la familia Macri, causa que comenzó en 2019 con la denuncia de diputados del ahora gobernante Frente de Todos.

Canicoba Corral fue confirmado por la Cámara Federal hasta su pronta jubilación, rechazando las recusaciones presentadas por otros dos ex funcionarios macristas que ya están procesados en la causa del peaje, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

El magistrado lleva la causa del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (perpetrado en julio de 1994) desde 2003, cuando fue apartado del caso el juez Juan José Galeano, dadas las irregularidades en su gestión.

Canicoba Corral, quien advirtió en varias ocasiones sobre presiones en esa causa, comentó que en este caso no ha ganado amigos, ya que ahí han jugado intereses políticos extranjeros, concretamente Estados Unidos e Israel, con un direccionamiento hacia Irán, lo cual no genera amigos poderosos .

En entrevista con el analista Raúl Kollman, explicó que en la causa había más informes de inteligencia que pruebas judiciales contra Irán.