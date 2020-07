Rosalía A. Villanueva

Martes 28 de julio de 2020, p. a12

Antonio Vázquez y Patricia Domínguez están casados desde hace cuatro años, tras la participación de la sonorense en los Juegos Olímpicos de Río con un octavo lugar en los 58 kilogramos. Ambos son pesistas. Ella se retiró hace cuatro meses y está embarazada, mientras el chiapaneco conserva la esperanza de clasificar a Tokio. Los dos superaron el coronavirus.

Los estragos que le dejó el Covid-19 impidieron al medallista mundial, panamericano y centroamericano competir en el torneo virtual continental que se disputó en días pasados.

La recomendación médica fue que no se arriesgara por la debilidad de mi cuerpo, no tenía ningún caso forzarlo . Habría sido la reaparición de Vázquez, quien acumula 12 meses de no subir a la tarima de competencias después del bronce que se colgó en los Juegos Panamericanos de Lima.