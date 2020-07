P

aso a paso se extienden rebeliones que definen la condición actual. Las hay silenciosas y pacíficas, casi invisibles, que siguen empeñosamente su ruta radical. Otras muchas entran a confrontaciones abiertas de difícil pronóstico.

La más grave, a corto plazo, será por la emergencia alimentaria. El 9 de junio el secretario general de la Organización de Naciones Unidas alertó sobre el agravamiento de la inseguridad alimentaria , el eufemismo que disimula el hambre que afecta ya a mil millones de personas. Este mes la FAO propuso medidas urgentes para evitar la crisis alimentaria, porque aumentará el número de personas que no pueden pagar por su alimentación. No faltan alimentos: tiran buena parte de ellos productores y consumidores, mientras muchas personas mueren de hambre o desnutrición. En América Latina, llegarán pronto a 80 millones por lo menos.

Ana de Ita examinó brillantemente en este espacio la política de autosuficiencia alimentaria del gobierno: concebida para las trasnacionales, engorda sus negocios a nuestra costa; no previene el hambre y contradice la búsqueda de autonomía alimentaria de los pueblos ( La Jornada, 19/7/20). No parece haber previsión alguna ante el nuevo estado de cosas, esa condición trágica de quienes no podrán adquirir sus alimentos por tiempo indefinido. Muchas personas organizan ya un nuevo modo de vivir, que por lo pronto apenas les permitirá sobrevivir; otras muchas sienten la amenaza en la puerta, pero no saben qué hacer o no pueden hacerlo. La cuestión todavía es invisible, porque grupos solidarios de toda índole se han estado ocupando de las personas con hambre. Pero el número pronto los rebasará y surgirán desafíos de toda índole.

Las confrontaciones más agudas, en México, serán probablemente las relacionadas con programas que el gobierno sigue llamando desarrollo y los pueblos resienten como agresión racista y colonial. La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Vida y el Territorio definió muy claramente los términos de esta confrontación el 22 de julio, en su Jornada por la Vida y por la Madre Tierra. En su primer panel abordaron los Desafíos de los pueblos y comunidades ante el despojo territorial . El segundo declaró: Las entrañas de la Madre Tierra se respetan: sí a la vida, no a la minería . El tercero analizó el Proyecto interoceánico y etnodesarrollo , que el Presidente consideró en Oaxaca, dos días después, como su proyecto insignia.