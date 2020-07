El director de Banobras, Jorge Alberto Mendoza, informó que implicará una inversión de 6 mil 800 millones de pesos con el compromiso de entregarla al comenzar 2022. Hasta ahora el avance es de 62 por ciento en la construcción de 104 kilómetros de la carretera de dos carriles por los que transitarán 4 mil vehículos diarios, lo que se sumará al conjunto de obras para saldar una deuda histórica con Oaxaca .

López Obrador resumió la diversidad de proyectos en la entidad: la ampliación del puerto de Salina Cruz, inaugurada el sábado, a la que se integrará la construcción de un nuevo muelle petrolero y mercante, que ya se licitó, el ferrocarril del Istmo, que conectará los dos océanos, la integración de 10 parques industriales que contarán con incentivos fiscales, la rehabilitación de las refinerías Salina Cruz y Minatitlán, así como la construcción de caminos a todas las cabeceras municipales en la entidad, entre otros.

Agregó que a diferencia de quienes pensaban que la epidemia obligaría a detener obras como éstas, dijimos no. No se detiene ninguna. Tenemos finanzas públicas sanas porque no se permite la corrupción, hay austeridad, hay un manejo eficiente honrado del presupuesto público, de modo que Jorge Mendoza, de Banobras, tiene la encomienda de que no falten recursos hasta que finalice esta obra .