Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 27 de julio de 2020, p. 4

Joaquín, Regina y Emiliano comparten un mismo deseo, volver cuanto antes a su escuela de prescolar y jugar nuevamente con sus compañeros. Llevan en casa más de cuatro meses a la espera de retornar a sus clases y ver a sus amigos. Tienen entre cuatro y cinco años, han aprendido que deben estar en casa porque hay un bicho por ahí que hace daño y que no nos deja volver a la escuela , dice Emiliano, a quien su madre, Luisa, no enviará a su centro escolar hasta que estén todas las condiciones de seguridad, no importa si está en verde el semáforo epidemiológico .

Citlali, la madre de Regina, de cuatro años, también decidió que no habrá regreso a clases si no tenemos la certeza de que no va a correr el riesgo de un contagio . De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a escala nacional, en escuelas públicas y privadas, se atiende a 4.7 millones de alumnos entre tres y cinco años de edad que acuden al prescolar, quienes también deberán ser sometidos a protocolos sanitarios en sus escuelas.

Guadalupe Segura, maestra en prescolar con más de 30 años de servicio, señala en entrevista con La Jornada que enfrentamos muchos desafíos para garantizar condiciones de seguridad sanitaria. Se trata de niños de tres a cinco años, que no pueden permanecer durante toda la jornada escolar con cubrebocas y que su principal actividad es aprender a través del juego, por lo que pasan mucho tiempo interactuando con materiales didácticos que comparten con sus compañeros .