Como bien lo publicó La Jornada, el traslado directo de Lozoya Austin del aeropuerto de la Ciudad de México al hospital, haber conseguido que no se pusiera a disposición de los jueces para las audiencias iniciales, así como la filtración de información a medios periodísticos, forman parte de la estrategia que la defensa del ex director de Pemex, que encabeza Garzón, habría desplegado para descarrilar el posible juicio en su contra y evitar así que su cliente pise la cárcel. Funcionarios y litigantes consultados indicaron que con la estancia de Lozoya en un hospital y que no haya sido puesto a disposición de jueces federales se trata de evitar que pise la cárcel; encontrarle una salida digna y viciar el proceso que impida al Ministerio Público Federal llevarlo a prisión (Gustavo Castillo y Roberto Garduño).

En vía de mientras, la filtración de las primeras declaraciones de Lozoya ha provocado terror entre la famiglia política mexicana. Sus integrantes están conscientes de que por primera vez el proceso judicial en su contra va en serio. Y no sólo es el caso Odebrecht, lavado de dinero, la campaña electoral de EPN, el cochinero de AgroNitrogenados y Fertinal, y el robo en despoblado, sino los sobornos para que las reformas peñanietistas (11 en sus primeros dos años de estancia en Los Pinos) fueran aprobadas rapidito y sin chistar, para dar la imagen de la fortaleza política del régimen y del exitoso Pacto por México (firmado por muchos que hoy están en proceso judicial o a punto de enfrentarlo).

Tales reformas fueron un jugoso negocio (siempre a costillas de la nación), pero no sólo para Peña Nieto y su pandilla político-empresarial (no hay que olvidar a Calderón y sus guajiros), sino para los levanta dedos en el Congreso y magnates afines, sin olvidar a ciertos periodistas que todo lo veían color de rosa. Así, tras las primeras revelaciones del ex director de Pemex, mágicamente comenzaron a registrarse apresuradas renuncias en el Senado, desapariciones de ex funcionarios (ahí te hablan, Videgaray), los clásicos deslindes de yo no fui, yo no estaba, yo no asistí a la votación , por mucho, que desde hace mucho tiempo es conocido, el lucrativo negocio de los moches y el cobro por votar en tal o cual sentido.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿queda claro el interés de la famiglia en dinamitar el proceso judicial en contra de Lozoya?

