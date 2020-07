D

os palabras, tan sólo dos palabras. Las grité y repetí dándome apenas unos segundos para el resuello. Mi voz seguramente hubiera resultado inaudible, de no haber formado parte del reclamo colectivo de miles de gargantas que, en muchas lenguas, con los tonos y los acentos más diversos, le daban a la consigna común, una inusitada pluralidad y riqueza. Algunos de los gritones lo hacían en su propio idioma, otros trataban de imitar lo más posible los sonidos que surgían de las gargantas de los hispanohablantes, lo cual complicaba la barahúnda imperante. Qué difícil para los finlandeses comprender, ellos, a quienes entenderles es todo un reto para nosotros, que los argentinos celebraran fastos tan emotivos con canciones plenas de lloros y dolencias. A los escandinavos, o a los mismos británicos, el harto trabajo de entender que los españoles, al mismo tiempo que reivindicaban a la Caridad del Cobre como miliciana y socialista, no dejaban de batir palmas (aplaudiéndose a sí mismos, pensaban ellos), y evitando a los presentes oír, con sus palmeadas tan rítmicas, precisas, lo que querían transmitir. ¿Se imaginan el azoro de ucranianos y japoneses cuando descubrieron que los brasileños, más que hablar en portugués se expresaban girando su maravilloso derrière, hoy el mayor incentivo erótico del sexo masculino? Esos tipos no hablan con su garganta y sus cuerdas vocales, o sea, parte del aparato fonador responsable de la producción de la voz . Lo hacen con ese lenguaje corporal que provoca un estallido de adrenalina milagroso que nos transformó a los jóvenes de todos los continentes que esa tarde estábamos allí reunidos.

Ya me autorrebasé por la izquierda. Inicié este relato porque me confundí de fecha. Ubicaba lo que estoy tratando al día siguiente de mi emocionante visita a Sierra Maestra, el 26 de julio de 1961, primer aniversario, en libertad, del inicio de la rebelión que en esos momentos había logrado constituir en nuestro continente, el Primer territorio libre de América . Pero no fue así. El acontecimiento que pretendía en este relato, según he comprobado en mis archivos, sucedió, tal como lo describo, pero unos días después. Repetirlo cuantas veces pueda no me incomoda, lo haría a diario, pero por hoy no es justo, hay dos que tres temas imprescindibles de tratar. De manera poco usual y comedida, pero con la confianza que tengo cultivada con la multitud, abruptamente dejo en suspenso mi viejo relato, que no elimino, pero sí pospongo, para abordar un tema que hoy por hoy me tiene, lo menos, insomne.