Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 27 de julio de 2020, p. 7

La pandemia por el Covid-19 viola los valores humanos , sostiene el pintor y escultor Roger von Gunten (1933). No podemos tener confianza en el mundo; no tenemos que respirar, ni tocar; es inhumano , precisa.

Para confrontar la calamidad del encierro contra el contagio del nuevo coronavirus , el colectivo Haz Caso a tu Corazón, que representa Von Gunten, lanzó una convocatoria que invita al público a escribir o pintar sobre una manta, lona o cualquier superficie movible la frase: Ante el cielo y la Tierra, el afán por la felicidad es innato en todos los seres vivientes . Este texto debe colocarse en un lugar visible, de preferencia, afuera de la casa.

Ante la situación inconmensurable de la pandemia, la idea es hacer una afirmación básica de nuestra existencia y decir: vivo, existo, aspiro a la felicidad . Hacer una caligrafía es algo muy personal, señala el entrevistado. Además, no tiene que ser bonita, sino espontánea. Ya han respondido personas de Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México. En Tepoztlán, donde radica Von Gunten, varias caligrafías cuelgan afuera de las casas.