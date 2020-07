Uuc-Kib Espadas explicó que el dinero legal está fiscalizado a la perfección, el problema es el ilegal. El órgano electoral no tiene el aparato suficiente para detectar este último, pero el gobierno federal sí. De ahí que es necesario vincularse con la UIF y encontrar otros mecanismos, porque hay cosas que no son verificadas formalmente pero cualquier ciudadano puede ver.

Tras referirse a diversos estudios que señalan que por cada peso que se reporta al INE hay 15 de los cuales no se informa, Martín Faz explicó que el dinero de las prerrogativas sí está controlado y se sabe en qué se gasta. Nada más faltaba que no supiéramos en que se gastó ese recurso que salió del erario, pero es insuficiente .

El ex consejero electoral en San Luis Potosí puntualizó que hay mucho dinero que se mueve debajo del agua, particularmente en las campañas, por lo que se deben elaborar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para detectarlo. Estas instituciones tienen las capacidades y los elementos técnicos para ubicar esos recursos, añadió.

Ver lo que suceda con el caso Odebrecht permitirá aprender de lo que no se pudo hacer por las limitaciones del modelo de fiscalización, expuso.

En entrevista, Faz Mora señaló que el tema de la empresa brasileña es un ejemplo de lo que el INE no ha podido evitar, y ya no se diga la historia de las tarjetas Monex, con las cuales tampoco se llegó a buen puerto en su momento.

Uuc-Kib Espadas y José Martín Fernando Faz Mora, nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunciaron por robustecer la fiscalización a los ingresos y gastos de partidos, pues se estima que por cada peso reportado a este organismo, hay 15 más que no son informados. El caso Odebrecht es un ejemplo clarísimo de cómo corre dinero bajo la mesa y no se detecta, puntualizó el segundo.

Agregó que en las calles se puede observar un dispendio económico que no corresponde con las declaraciones que hacen los partidos.

Si bien en el INE hay personal encargado de revisar la propaganda de las fuerzas políticas en espectaculares y otros medios, estimó que aún no hay un mecanismo eficiente para medir y considerarla dentro del gasto general de campaña.

El ex militante del PRD se refirió al debate público sobre la reducción del financiamiento a los partidos. Señaló que por lo pronto no está de acuerdo en disminuir las prerrogativas, pues sólo se va a golpear a los partidos que tengan menos relación con los poderes económicos fácticos. Las fuerzas políticas que logren tejer alianzas con los dueños del dinero no tendrán ningún problema, porque dispondrán de otras fuentes de financiamiento, aunque sean ilegales.

Cuando se logre aplicar una fiscalización rigurosa que haga marginal la posibilidad de no declarar dinero en las campañas, en ese momento se podrá hablar de la disminución en el presupuesto público a los partidos.

Martín Faz aseguró estar de acuerdo en bajar las prerrogativas, pero consideró que hay que revisar la manera de hacerlo. Tras estimar que tendría que modificarse la fórmula utilizada para calcular el financiamiento, expuso que en lugar de tener como referencia el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, estaría a favor de que mejor se use la votación emitida para cada partido.