Texas fue azotado por el huracán Hanna, el primero de este año en formarse en el Atlántico, en momentos en que la entidad enfrenta una dura situación con un aumento de los contagios por Covid-19, que llegaron a 369 mil 826, y muertes, que suman 4 mil 717.

Hasta ayer, la pandemia dejó en Estados Unidos 146 mil 391 muertes y 4 millones 174 mil 437 contagios, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Al sur del continente, el brote de Covid-19 ya dejó en América Latina y el Caribe 179 mil 692 muertos y 4 millones 247 mil 552 casos, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Afp.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo ayer que dio negativo al coronavirus, según una cuarta prueba de detección, después de que el 7 de julio afirmó que se había contagiado. El mandatario no aclaró cuándo se hizo el nuevo examen, pero el miércoles informó que había dado positivo por tercera ocasión.

Buenos días, todos , escribió en Facebook después de reportar que la prueba salió negativa . En la publicación agregó una foto de él sosteniendo una caja de hidroxicloroquina, el antimalárico que Bolsonaro asegura que ayuda a contrarrestar los efectos del Covid-19, pero la comunidad científica no ha demostrado su efectividad.

Tras el anuncio, el mandatario salió a pasear en motocicleta por Brasilia y visitó algunos locales comerciales, lo que causó que varias personas se acercaran a saludarlo, difundieron medios locales. “No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hubiese hecho el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, dijo a simpatizantes.

En Guatemala, Édgar Camargo, ex director del Sistema Penitenciario y sentenciado en 2018 por corrupción, murió a causa del Covid-19 en un hospital público de Tegucigalpa.