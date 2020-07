El dirigente regional, Manuel Mendoza Vázquez, expuso que cuando han sido recibidos, los profesores interinos por costeo han hablado con las autoridades educativas, pero les han dicho que no hay dinero, por lo que pedimos que abran la mesa de diálogo para que no sólo los escuchen, sino que resuelvan los problemas planteados de tiempo atrás, pues no pueden escudarse en la pandemia de Covid-19 para no asumir su responsabilidad de pagarle a los maestros interinos .

Otro manifestante que se identificó como Luis Ángel expresó que en la región 48 personas estamos en lucha desde hace un año porque no han abierto matrículas en la UPN y ahora que las abrieron nos piden la clave presupuestal que no tenemos y necesitamos las nuevas recontrataciones para ingresar .