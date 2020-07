Aunque los familiares de Gregorio N sí recuperaron el cuerpo de su familiar, mismo que ya enterraron en San Miguel 30, los parientes de Armado continúan hasta hoy exigiendo al IMSS y a la Secretaría de Salud de Morelos que exhumen el cadáver de Armando y se los entreguen para que lo entierren en Xoxocotla. Cómo le dije al delegado del IMSS en Morelos, Francisco Monsiváis ¡me lo mataron! pero me hubieran dado el cuerpo tan siquiera , dijo Margarita Corona Díaz, viuda de Armando Hernández.

Cuernavaca, Mor., El cuerpo de Armando Hernández Carrillo lleva dos meses y 15 días enterrado en una tumba que no le pertenece, en el panteón de San Miguel 30, municipio de Tlaltizapán, debido que en la clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatepec, donde falleció el 10 de mayo a causa de Covid-19, se equivocaron al entregarlo a deudos avecindados en el municipio indígena de Xoxocotla.

Margarita recuerda que antes de llevarlo a esa clínica del IMSS, a Armando lo atendió un médico particular que le bajó los dolores de garganta y fiebre que sentía, pero después continuó con esos malestares y no encontró clínica privada. El 10 de mayo el propio Armado le pidió a Margarita llevarlo a la clínica de Zacatepec de la cual era derechohabiente.

El médico le reclamó no haberlo llevado el 5 de mayo, cuando comenzó a sentirse mal, pero le dije que él no tenía Covid-19, y creemos que no tuvo, porque nadie de mi familia se contagió, todos hasta hoy estamos bien , dijo Margarita. Recuerda que la última vez que vio con vida a Armando fue cuando los camilleros se lo llevaron envuelto en plásticos para intubarlo.

Hasta ayer, en Morelos habia 3 mil 991 casos de Covid-19 confirmados y 834 defunciones.