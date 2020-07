C

onsumada diarista que soy, tras más de medio siglo de llevar diario diariamente, me permito recurrir a él para compartir con el lector un registro que puede ser de interés general.

No me habría atrevido a hablar aquí del dolor que experimenté al conocer la noticia (Diario Ejecutivo, 17 de julio, 2020) de que Sanborns San Ángel, en la esquina de avenida Insurgentes Sur y avenida de la Paz, ha sido cerrado de forma definitiva, es decir, desmantelado, es decir, abandonado, es decir, declarado inexistente, de no haber sido porque ayer, en cuanto leí la información y se la mandé a Barcelona a Juan Antonio Masoliver, pues sabía que a él, tras su añosa frecuentación a México y, en especial, a la Ciudad de México, el hecho le afectaría tanto como a mí, sucedió que hoy, al revisar mis correos a primera hora (06:00) me encontré con su respuesta, en la que, como podrá verse ahora que la cite, aparte de declararse efectivamente afectado, me da la orden de que lo comente o, por mejor decir, establece, con una justificación para mí de lo más halagadora, que me corresponde comentarlo.

Antes de hacerlo, de forma textual citaré las palabras de Masoliver. Tú, capaz de dar emoción al hielo, deberías escribir algo. Allí conocí a Vicente, allí me reunía con Tito y fundamos la FAS, Federación de Alcohólicos Sociales. En La Carreta compraba artesanía. Y tantas veces de allí partía para (tu casa en) Fray Rafael Checa, no sin antes pasar por una tienda o almacén a comprar una botella de vino y tralalalá, la canción napolitana es soberana, tralalalá .

Yo nací en Fray Rafael Checa en 1947 y, salvo algunos paréntesis, por otra parte altamente memorables, siempre he vivido en Fray Rafael Checa. (Hice la secundaria en Montreal, Canadá; de recién casada, y durante un lustro, vivimos en un departamento frente a los Viveros de Coyoacán, de donde nos mudamos a Fray Rafael Checa por un par de décadas, las últimas de la vida de mi esposo; cuando enviudé y volví a formar pareja, viví, vivimos, a lo largo de una década y media, en la Calle de Dulce Olivia, también en Coyoacán, de donde nos acabamos de mudar a Fray Rafael Checa, existencia que alternamos con Orquídea 10, en Cuernavaca). Quien conozca la zona sabrá que esto implica que Sanborns San Ángel ha sido significativo para mí desde mi infancia, asimismo, desde antes de que la casona abandonada se transformara, de una casa oscura y vacía, que de niños recorríamos con linterna, con curiosidad y, admitido o no, con miedo, mucho miedo. Quiero decir que visitarla fue de las aventuras más atrevidas y más evocadoras y nostálgicas que he vivido, una de las aventuras que ocupan con más derecho mi memoria, aventura que no se desprende de mi memoria, aventura que, a la distancia, repuebla y reinterpreta no sólo mis sueños, sino mi recuerdo.