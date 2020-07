De La Redacción

Sábado 25 de julio de 2020, p. 7

Todo personaje involucrado por Emilio Lozoya Austin en actos de corrupción, relacionados con la firma de contratos leoninos que favorecieron a empresas privadas en materia energética y la aprobación de la reforma energética, si es llamado por la Fiscalía General de la República (FGR), deberá comparecer, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Oaxaca, al iniciar una gira de trabajo de tres días, puntualizó que su fuerte no es la venganza: Yo no puedo detener un proceso judicial, esto corresponde a la fiscalía. Lo que no vamos a hacer es fabricar delitos a nadie, no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera .

Ponderó que la FGR haya otorgado a Lozoya la posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad y le tenemos confianza al fiscal, a Alejandro Gertz Manero .

De las primeras revelaciones de Emilio Lozoya en España, se desprende –dijo el Presidente– que hubo sobornos. “La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos.

Se actuó en varios países, fueron a la cárcel ex presidentes, altos funcionarios públicos y en México se tapó el asunto, es decir, hubo impunidad; pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por 10 millones 500 mil dólares.

Trama de dos sexenios

Al preguntarle si sería preciso llamar a comparecer a Enrique Peña Nieto, respondió: