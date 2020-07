De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 25 de julio de 2020, p. 5

No necesito cubrebrocas, si mantengo la sana distancia ; científicamente no está demostrado que su uso ayude a evitar contagios de Covid-19, aseguró ayer en Oaxaca, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que sólo se lo pone en los lugares donde es una norma, por no decir obligatoria , como en los aviones. Ahí lo piden, me lo pongo .

Subrayó que tanto el doctor [Jorge] Alcocer [secretario de Salud] como el doctor Hugo López-Gatell [subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud] me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia .

Comentó que eso mismo aplica en la oficina , en Palacio Nacional, donde recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, ­económicas .

Sin querer polemizar sobre el tema, manifestó que si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego, pero no es un asunto que esté, ahora sí que, científicamente demostrado .

Al señalarle en conferencia de prensa en instalaciones del Campo Militar 28-A que en esta gira visitará zonas con alto nivel de contagio, López Obrador insistió que desde el principio de la pandemia asumió como guía la recomendación de científicos y médicos.