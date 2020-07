No es una reforma aplicable a todos los trabajadores, ya que no incluye a aquellos pensionados ni a los que se pensionarán en corto plazo y que están cerca del retiro.

Abigail Hernández / Tlaxiaco

La idea de revisar el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores fue del presidente AMLO, y no de los líderes sindicales y empresariales; de ellos siempre ha existido desconfianza…

Ignacio Alvarado / El Mante

Es necesario aclarar muchos puntos para cerciorarse de que es verdaderamente a favor de los trabajadores.

Patricia Ramírez / San Luis Potosí

El Foro México

Está bien, y que favorezcan a los trabajadores y ya no a las empresas que administran sus recursos, como las Afore, que han ganado por años millones de pesos. Esta reforma debe implementarse a partir del próximo año, y no esperar más tiempo, los trabajadores han padecido de una pensión no digna por años o han carecido de ella. También deben eliminar trabas burocráticas y de las Afore para implementar este proyecto de la 4T.

Enrique Salazar / CDMX

Ya deben desaparecer, verdadera mejoría es no pagar comisiones y cero riesgos para esos ahorros producto de arduo trabajo.

Juan Carlos Barrientos Carvajal / Puebla

Es la primera vez que una reforma favorece a los trabajadores y no a los patrones. Se nota que hay un nuevo gobierno que lo hace posible. Adelante, AMLO.

Benjamín Cortés Valadez / CDMX

Aunque es un pequeño paso hacia una mejora integral, creo que beneficia a los trabajadores. Este proyecto no soluciona los problemas económicos de muchos jubilados y pensionados, pero de alguna manera ya es un avance hacia un sistema justo de jubilaciones, ningún otro gobierno reciente había hecho algo parecido.

Rubén Arroyo Murillo / Zacatelco, Tlaxcala

Mientras se deje en manos de los bancos y empresas que manejen las Afore, el principal beneficio será para ellas.

Herminio Franco Michaca / Puebla

Las Afore nunca dejarán de obtener ganancias, saben los vericuetos de las leyes para seguir sangrando los ahorros de los trabajadores.

Carlos Islas Moreno /CDMX

Para la mayoría de los trabajadores es un tanto confuso el tema de las Afore y las pensiones, se requiere información más clara. No hay que esperar a recibir el golpe económico en el momento de la jubilación.

Enrique García Flores / Puebla

