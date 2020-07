¿A

cuántos de nosotros no se nos ha echado a perder una película por la presencia de un insufrible niño actor? Ese asunto no es tocado por Showbiz kids (título que no necesitaría traducción, pero podría ser Niños de la farándula en castellano), el reflexivo documental del también actor Alex Winter, que pronto se exhibirá en HBO Latino.

Habiendo sido él mismo un niño actor en teatro, Winter tiene experiencia de primera mano para saber de qué se trata. La estrategia es muy simple: se trata de entrevistar a ex niños actores de Hollywood y preguntarles por su experiencia. La primera en rendir su testimonio y sentar la tónica es nada menos que la célebre Baby Peggy quien, de nena, protagonizó numerosas comedias en los años 20, en el siglo pasado. Ya centenaria, la mujer que se hace llamar Diana Serra Cary sienta la tónica de una profunda amargura. Convertida en una prematura has been cuando se volvió adolescente, la señora también se queja de que no pudo usufructuar su fortuna.

Lo acertado del documental es que Winter escogió a personas articuladas y congruentes, con suficiente introspección para saber reconocer el fenómeno al que fueron sometidas. Actores como Evan Rachel Wood, Henry Thomas, Wil Wheaton, Milla Jovovich y Mara Wilson, entre otros, describen un malestar común en el proceso de volverse ricos y famosos a una edad en que al niño común sólo le preocupa conseguir un nuevo juguete.

De todos, quizá Wood es la más lúcida (entre otras rarezas, es una actriz que sigue trabajando ya adulta), pues supo asumir la extraña y hasta peligrosa situación que implica ser una intérprete infantil en Hollywood. Convertida ahora en una activista en favor de los derechos de la mujer, la rubia actriz es un caso notable de madurez.

El tema tiene su lado sórdido, por supuesto, y Winter tuvo la sensatez de no ceder al morbo y realizar el tomo perdido de Hollywood Babilonia, de Kenneth Anger. Expuestos a todo tipo de excesos, varios niños actores han escandalizado a la opinión pública por su consecuente vida disoluta e inevitable tragedia. Inevitable hablar del caso de los tres niños protagonistas de la serie Diff’rent Strokes: Gary Coleman, Todd Bridges y Dana Plato. De ellos, sólo el segundo sobrevivió y es entrevistado en el documental como un ejemplo de rehabilitación. El caso de River Phoenix también es abordado brevemente. Y, claro, era urgente tocar el tema de la pedofilia prevaleciente en Hollywood, donde ex niños actores como Corey Feldman han denunciado haber sido víctimas de pederastas con poder.