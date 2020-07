E

s necesario eludir trampas verbales. Las situaciones mundial y nacional son extremadamente graves. Ni grandilocuencia ni circunloquios.

Partamos de dos premisas básicas.

La pandemia es un fenómeno de largo plazo, queriendo decir con esto por lo menos hasta finales de 2021.

La pandemia sólo se puede enfrentar articulando –no segmentando– las crisis sanitaria y económica.

Vacunas y predicciones. No nos gusta vivir con incertidumbres. Lo hacemos obligados por las circunstancias y, en general, por periodos cortos. Eso ha sido siempre. Por eso, a lo largo de la humanidad, hemos tenido oráculos, chamanes y gitanas que adivinan el futuro. Después tuvimos economistas con el éxito consabido. Ahora tenemos epidemiólogos.

Antes, a los que se equivocaban en predecir el futuro revisando los intestinos de los animales o los cambios de color de la luna los quemaban en público o los desterraban. Ahora no pasa casi nada. Piensen en el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afamado economista que en medio de la mayor crisis de 2008 decía que no pasaba nada, o el secretario de Hacienda mexicano que, sobre el mismo evento, dijo que se trataba de un resfriadito . Lo cierto, empero, es que no podemos hacer lo imposible.

Coronavirus. Sabemos poco sobre el coronavirus, que comenzó a contagiarnos hace pocos meses. Cada vez sabemos más, pero es un conocimiento incompleto. Hay creciente consenso entre científicos, empero, vacunas y otras soluciones terapéuticas tardarán de uno a dos años antes de ser operativas, es decir, para que estén al alcance de cualquier persona en el mundo. Sabemos, eso sí, que necesitamos mantener la sana distancia, lavarnos constantemente las manos con jabón y usar, en general, cubrebocas. Es probable que las medidas de confinamiento se implanten nuevamente.

Encerrados. A nadie le gusta el confinamiento. Por razones muy comprensibles, para más de 50 por ciento de la fuerza de trabajo en México, porque si no sale a trabajar se queda sin ingresos. Otros porque además, o en vez, es insoportable tener todos los días a los hijos que iban a la escuela, al marido que laboraba fuera y a la esposa que también trabajaba fuera del hogar o que tenía que soportar las dobles o triples faenas. Además, los riesgos de violencia intrafamiliar crecen exponencialmente. Sólo incentivos muy poderosos pueden aligerar esa tensión, que es bien humana: somos seres sociales.