Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 25 de julio de 2020, p. a11

El comienzo del torneo Guardianes 2020 en medio de la pandemia de Covid-19 es un gran riesgo no sólo para el jugador, sino también para sus familiares , dijo Raúl Potro Gutiérrez, ex técnico del Tri Sub 17.

“Se está jugando con fuego, porque ahorita se contagiaron unos futbolistas y mañana pueden ser más, se cobra una factura la cual nadie tenía intención que así sucediera, pero la realidad puede ser más que la ficción.

Los países donde ha sido exitoso el retorno a la vida cotidiana, como el deporte o reapertura de plazas, lo hicieron cuando sus índices de contagios iban a la baja, aquí se hizo de diferente manera , indicó.

No es el escenario ideal para jugar pero ya se puso en marcha (el torneo) y esperemos que no se salga de las manos porque la pandemia no es algo que se pueda controlar , agregó el timonel.

Ante los casos de coronavirus detectados en varios equipos previo a la jornada uno, apuntó: Es una prueba de que el protocolo sanitario no ha sido acorde con lo que se pretendía ; por tanto, consideró necesario activar un plan en beneficio de los clubes, los propios jugadores y, sobre todo, como una parte subsecuente, de las familias de quienes integran a los planteles .