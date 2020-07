Poco se habla de estas miserias del régimen de partidos y menos aún de esa visión mercantilista que lo ha impregnado y que se resume en la expresión “ marketing político”, un quehacer de suyo perverso que pretende imponer lógicas comerciales al quehacer político. Para esa actividad, el candidato es un producto, sus propuestas son ofertas, los votantes son consumidores, la ciudadanía es un mercado y, a fin de cuentas, la boleta que se deposita en la urna es un documento negociable. No sólo ocurre en la política, claro: la extrapolación de las lógicas mercantiles a las más diversas actividades humanas es un fenómeno estrechamente asociado al neoliberalismo y ocurre en la educación, la información y la religión, entre otras relaciones sociales que deben apegarse a sus propias reglas y preservar su propia dignidad.

Más allá de lo afortunadas o desafortunadas que hayan sido las designaciones de los nuevos consejeros electorales en la Cámara de Diputados –el tiempo lo dirá–, el sistema electoral y el régimen de partidos siguen estando regidos por los intereses de castas académicas, por el cálculo del beneficio personal o faccioso y por el inconmensurable amor a los presupuestos. Para la Cuarta Transformación no será fácil salir de este pantano. Si el INE y el Tribunal Electoral se mantienen recalcitrantes a los lineamientos de honestidad, austeridad y servicio a los demás que se ha buscado inculcar desde el Ejecutivo federal al resto del Estado, será necesario pensar en una reforma política, así sea a contrarreloj, para sanearlos, adecuarlos a la nueva realidad nacional e imbuirles un sentido del que carecen: el de la democracia participativa, cuya construcción, en complemento a la representativa, es uno de los objetivos de este gobierno. En cuanto a los partidos, el parteaguas de 2018 trazó una clara división entre los que respaldan la transformación nacional –y que no están exentos, sin embargo, de contagiarse de los vicios del viejo régimen– y los que, ayunos de propuestas, no tienen más programa que obstaculizar o hasta derrocar a la Presidencia lopezobradorista. El año entrante se sabrá si la ciudadanía lo ha comprendido así y les niega la conservación del registro o si logran seguir cabalgando sobre descontentos coyunturales y localizados. Pero esta institucionalidad electoral y este régimen de partidos no sirven. Deben reformarse.

