o una (todos vimos el video), más de 20 veces –según recién publicadas transcripciones (bit.ly/3fIgnNi)− George Floyd grita y suplica: ¡No puedo respirar...! (“ I can’t breathe...!”) mientras un policía le aplasta el cuello con una rodilla (Eric Garner, otro afroestadunidense asesinado de la misma manera, también gritó“ I can’t breathe...!” una docena de veces). La chispa enciende toda una rebelión en Estados Unidos en medio de la pandemia (bit.ly/3ePUWsz), arrojando una luz nueva a las viejas palabras de Fanon: “las revueltas anticoloniales empiezan cuando ‘ya no se puede respirar’” ( Black skin, white masks, 1952, p. 17).

¡Fanon!, ¡No olvidar de Fanon! –suena de repente la voz en off.

No olvidar de Fanon, no olvidar de Fanon... –resuena todavía el imperativo que emula aquella criptica entrada de Kafka en su diario− “ ¡No olvidar de Kropotkin!” ( The Diary of Franz Kafka 1914-1923, 1971, p. 292)−, el mismo Kafka que no sólo comparte el nombre con el sicólogo martiniqués, sino que, enfermo de tuberculosis, en los últimos años de su vida literalmente lucha por cada respiro (y que al final muere no por asfixia, sino por hambre cuando su laringe colapsa) y mientras una mano saca el papelito con otra cita de Fanon: las masas colonizadas se rebelan no sólo por desesperación o hambre, sino también por constantes humillaciones ( The wretched of the earth, 1961, p. 89).