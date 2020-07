Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 24 de julio de 2020, p. 11

La decisión de regresar el avión presidencial al país obedeció a que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará en mejores condiciones que en la terminal aérea de Victorville, California, donde estaba a la intemperie, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay dos postores por la aeronave, cuyas ofertas se analizan, pues hay diferencias en la forma de pago: una en efectivo y la otra, parcialmente en efectivo y otra parte en equipos médicos.

Sobre el desenlace del proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió: está bien, no la rechazo, porque hubo una votación mayoritaria, fue un acuerdo y la democracia implica acuerdos . Pidió que en su desempeño actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los partidos ni al gobierno .

En otro orden, señaló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionan las extradiciones de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, y Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. En el caso de Duarte destacó que no se procedía porque no estaban bien hechos los expedientes, ya sea por falta de profesionalismo o de manera intencionada, pero esto se arregló .

El jefe del Ejecutivo precisó sobre el avión que permanecerá en el hangar presidencial –cuyo costo, recordó, fue de mil millones de pesos–, que se iba a inhabilitar como todo el aeropuerto si se concretaba el proyecto en Texcoco, pues detrás de esa decisión estaba la construcción de una especie de Santa Fe en los terrenos de la actual terminal áerea.