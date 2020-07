A

l 22 de junio, según el sitio Worldometer, 9.33 millones (m) de personas se habían contagiado en el planeta; para el 22 de julio la cifra llegó a 15.51m, 6.18m más (igual a 66.2 por ciento). En México, el 22/6 se reportaron 185.12 mil casos y el 22 de julio, 362.27 mil, un aumento de 159.3 mil, igual al 78.5 por ciento, más alto al mundial. (Véase cuadro). En la primera fecha, los casos de México eran 1.98 por ciento del total mundial, en la segunda eran ya 2.34 por ciento. Tanto estos datos como los de mortalidad están fuertemente subestimados, pero éstos probablemente en menor medida. Ambas subestimaciones se agravan en México, donde la Secretaría de Salud (Ssa) decidió aplicar pruebas de detección del virus sólo a las personas con fuertes síntomas, como lo ha admitido varias veces Hugo López-Gatell, subsecretario de la Ssa a cargo de la pandemia. El número de contagios reales puede ser, según algunos estudiosos del tema (como Arturo Erderly), hasta 30 veces más alto. El número de muertes reales se obtendría multiplicando las muertes ‘oficiales’ por un número mucho menor que el anterior. Pero usemos los datos oficiales tanto a nivel mundial como nacional. Al dividir el número de contagiados (C) al 22 de julio (15.51m) entre la población del planeta (PP), 7.8 miles de millones (mm), obtenemos la tasa de incidencia (TI= C/PP) igual a 198.9 C por cada 100 mil habitantes. En México, la TI al 22 de julio es de 281 C por cada 100 mil habitantes, también más alta que el promedio mundial. Al dividir las 638 mil muertes (M) registradas entre los contagiados (C), se obtiene, a julio 22, una tasa de letalidad (TL=M/C*100) de 4 mil 119 por cada 100 mil habitantes (4.12 por ciento) en el mundo y en México de 11 mil 369.8 (11.3 por ciento), 2.76 veces el valor mundial, lo que muestra o bien la fuerte subestimación de los contagios o, si las cifras fueran válidas, las gravísimas deficiencias de la política sanitaria para enfrentar la pandemia o, más probable, una combinación de ambas cosas. En junio 22, las tasas respectivas eran 6.75 y 11.4 por ciento; mientras la TL bajó a nivel mundial en el último mes, subió en México agravando lo dicho antes. El producto de la TI y la TL es igual a la tasa de mortalidad por Covid, que al 22 de julio era de 8.19 por cada 100 mil personas en el mundo y 31.96 en México. Y todavía hay quien dice que la política contra la pandemia ha sido muy buena en México.