os trabajadores que perdieron su empleo han logrado retirar de sus respectivas Afores, en conjunto, 8 mil 570 millones de pesos. La cifra parece espectacular; sin embargo, al dividirla entre los 813 mil 247 trabajadores que solicitaron y recibieron su seguro, la suma promedio es raquítica: alrededor de 11 mil pesos para cada uno. Y el apoyo todavía empequeñece más si consideramos que no son los retiros de un mes, sino de seis meses (enero a junio). Los ahorros de muchos de ellos suman cantidades muy importantes de dinero, pero no pueden hacer retiros mayores por el cuentagotas de su Afore. De acuerdo con la estadística de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los pasados tres meses los retiros no han mostrado grandes variaciones: en abril, mil 578 millones de pesos; en mayo, mil 564, y sólo en junio muestran un aumento a mil 856 millones. Son los tres meses en que el desempleo alcanzó a casi un millón de personas. La reforma al sistema que fue enviada al Congreso equivoca la ecuación: en vez de bajar las comisiones de las Afores para que aumenten las pensiones, propone subir las contribuciones de las empresas. En las condiciones en que se encuentra el país, esa ecuación equivocada tendrá efectos muy negativos.

Sorteando la crisis