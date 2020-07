Es la derogación total de la reforma del IMSS 1997, administración tripartita, con hegemonía de trabajadores, disminución de la edad para acceso total a nuestros recursos, trabajadores que han cotizado y están en paro total, convenio para invertir parte de esos recursos en campo e industria, crear riqueza real como financiamiento complementario para generar empleos y autofinanciar pensiones dignas. Lo que quiere la clase trabajadora es un pacto soberano de Estado con las mayorías y no con la vetusta representación del charrismo y corporativismo, que no dan paso sin huarache. Por enésima ocasión, señor Presidente y Legislativo de mayoría, evidentemente esto es insuficiente. La seguridad social es la gran conquista histórica y la pelearemos con uñas y dientes. No una foto, queremos el rollo completo.

Querido Ta Toño Santiago, has partido al inframundo, a reunirte con tus ancestros. Nos has dejado con un dolor infinito sin poder despedirte y darte un abrazo de oso. Fuiste la fortaleza donde nos refugiamos ante la desaparición de tu yerno Víctor Pineda Henestrosa, Víctor Yodo. Cuidaste a Ná Cándida, tu hija, a Irma y Héctor cuando el Estado y su Ejército quisieron destruir a la familila. Fuiste un roble, lo sigues siendo en nuestro corazón. Tu sonrisa y tu cariño nos arropó en todo momento. Que tengas un buen viaje, que ya te alcanzaremos. Dejas un legado para seguir aprendiendo de tu bondad y tu energía de lucha, Ta binnigulaza. Sicarú guyé.

No a reforma sin trabajadores, opina

¿Por qué no se nacionaliza el sistema de las Afore y le prestamos los trabajadores al Estado de nuestros ahorros? Da mala espina que el CCE esté detrás de la iniciativa de reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Los sindicatos y los trabajadores no organizados debemos demandar que no se aprue-be ninguna iniciativa mientras no se realice un debate nacional que lleve al Congreso las propuestas de los trabajadores para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones, del que se aprovechan intermediarios financieros voraces.

Carlos Moncada Gil

Exige supervisión a obras de inmobiliarias

Frente a las condiciones económicas del país, las inmobiliarias que operan en la Ciudad de México debieran tener mayor supervisión. Me refiero en específico a DE&CA Bienes Raíces, que se anuncia como una organización a la vanguardia inmobiliaria; los hechos muestran lo contrario. Un ejemplo es un inmueble de la calle Asturias (por seguridad no doy su ubicación). A casi un año de habitar una de las casas, la empresa no ha cumplido con los detalles que dejó pendientes y que se comprometió, de palabra, a atender. Al paso de los días, su constante cambio de personal (que refleja el escaso profesionalismo) dejaron el inmueble con diversos pendientes; sin que den respuesta y sin importar lo que representa adquirir un inmueble. Esperamos que Dionisio Sánchez, presidente de DE&CA y Ficade y María de Jesús Márquez den respuesta a lo expuesto en este espacio y vía electrónica meses atrás.

Martha Gutiérrez

Invitación

Curso online Teoría de la improvisación en la guitarra

El Centro Artístico de Sonorización y Audio, la primera Escuela de Música creada a partir del Programa Empresas Cooperativas Culturales de la SECULT-CDMX, con motivo de su cuarto aniversario, en alianza con Swing México, presentarán en octubre el curso online Teoría de la improvisación en la guitarra, impartido por Adam Levine.

Adam Levine, guitarrista en activo, fue director de la mundialmente reconocida Grove School of Music en Los Ángeles, integrante de la Facultad de Aspen Music School, instructor en el Musician’s Institute en Hollywood y miembro de la Facultad de los Talleres Nacionales de Guitarra, San Francisco y Los Ángeles, donde enseñó guitarra de jazz y blues.

Cupo Limitado: 25 asistentes.

Inicio: 5 de octubre de 2020

Informes: 55-2847-6026 con Arturo Valadez y en el correo: [email protected]

Análisis sobre el poder mediático

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 703 invita al análisis y reflexión: El poder mediático, con la doctora Blanca Montoya. Este viernes 24 de julio, a las 17 horas.

Sólo en vivo y suscríbete por youtube buzonciudadano

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristain Teresa Moreno José Salcido.