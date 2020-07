Hace dos días, en videoconferencia con el Consejo de las Américas, el presidente envió un mensaje a los acreedores, a quienes dijo que no quiere ir a una cesación de pagos y les pide que entiendan la circunstancia, ya que recibió el país en grave situación en diciembre de 2010.

También aclaró el presidente que cuando las pandemia nos sigue golpeando esto no es capricho, es sensatez. Es no estafar a los acreedores prometiendo algo que no podemos cumplir .

Adelantó que pronto irá al Congreso tanto la reforma judicial, que es un grave tema pendiente, como el proyecto que intenta pedir un impuesto por una vez a los grupos empresariales más ricos del país para ayudar en este momento de crisis. Entre los 50 más ricos de Argentina, de acuerdo con la revista Forbes, figuran la familia Macri y varios de sus mejores amigos y empresarios ligados a él.

En tanto, el gobierno enfrenta una campaña de un sector de la oposición con medios de comunicación aliados que silencian todo lo que afecta al macrismo y utilizan una virulenta campaña desestabilizadora contra la administración de Fernández con operaciones de noticias falsas.