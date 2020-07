Dijo que la gremial que preside ha realizado esfuerzos para abastecer de equipo e insumos a los trabajadores de salud; no obstante, es insuficiente para garantizar el suministro en los hospitales donde son atendidos los enfermos de Covid-19. Reiteró que se debe investigar por qué no están llegando los artículos para todo el personal.

Jorge Herrera Pérez, secretario general de la agrupación, dijo que le consta que el equipo para proteger al personal llega a las oficinas de la jefatura de enfermería, pero a partir de ahí hay una notoria reducción del material y no llega el suficiente a los sitios donde se atiende a los enfermos.

Villahermosa, Tab., El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección Tabasco pidió investigar la presunta pérdida de insumos y equipos de protección sanitaria, tras denunciar que este material no está llegando completo a los hospitales en donde médicos, enfermeras, camilleros y demás trabajadores del sector se encuentran en el frente de la batalla contra el Covid-19.

Propone modificar el criterio de alta sanitaria

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso estatal, Manuel Gordillo Bonfil, consideró necesario modificar el algoritmo diagnóstico y de alta sanitaria para el personal que haya dado positivo al coronavirus, el cual fue diseñado por la Secretaría de Salud federal.

Esta inquietud surge en el estado después de conocerse un oficio en el cual se instruye que el personal de la Secretaría de Salud que haya dado positivo a esa enfermedad deberá reintegrarse a sus centros de trabajo después de 10 días.

Sobre este mismo tema, el gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que cada estado tiene la libertad de decidir respecto a ese lineamiento, de acuerdo con las condiciones de la pandemia.

El Ejecutivo estatal confirmó que hoy y mañana estará en el estado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, y que la conferencia nocturna del viernes la transmitirá desde la ciudad de Villahermosa.