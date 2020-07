Sin fecha para volver a clases

El mandatario nuevoleonés dio a conocer que ante el incremento de casos de coronavirus, aún no hay fecha para el inicio del próximo ciclo escolar. Adelantó que probablemente las clases se deban impartir de forma virtual durante lo que resta del año.

No vamos a iniciar el ciclo escolar en tanto no tengamos condiciones. Espero que la semana que entra ya sepamos cuándo se inicia. No va a ser nada presencial, será todo virtual. No creo que este año podamos abrir escuelas. Va a estar difícil , remató.

En su cuenta de Facebook, El Bronco señaló que durante el próximo ciclo escolar no se cobrarán cuotas, en apoyo a las familias del estado , y se garantizará la conectividad en la entidad para las clases virtuales.

Nuevo León tiene gran tecnología y lograremos la cobertura total en todo el estado. Estamos instalando antenas en la zona sur para que más de 300 comunidades tengan Internet y cuando comencemos el ciclo escolar lo hagamos en todas las comunidades donde no hay cobertura , escribió.

A su vez, Manuel de la O Cavazos informó que tres de los 10 indicadores del semáforo de reactivación económica en Nuevo León se encuentran en rojo, cuatro en naranja y tres en verde.

Los rubros que colocan al estado en riesgo máximo son el promedio de casos activos diarios, con 674; la tasa de transmisión y el promedio de muertes diarias, que este jueves era de 22.

Afirmó que los indicadores en color naranja son el promedio de ocupación de camas (ayer de 70 por ciento), el de ocupación de camas de terapia intensiva (51 por ciento), pruebas positivas (38 por ciento) y el aumento de casos de neumonía (40 por ciento).

El funcionario advirtió que si un indicador cambiara a rojo, se daría marcha atrás a la reactivación.