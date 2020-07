El desafío pensionario de nuestro país no se resuelve dentro de los límites del esquema de la capitalización individual (cuentas en las Afore), además, siguen sin resolverse las fallas estructurales del sistema actual, el cual, luego de 23 años, es evidente que no ha sido exitoso , dijo Patiño.

No hay propuesta perfecta

Para Carlos Ramírez Fuentes, ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y consultor de Integralia, la reforma atiende un problema largamente pospuesto: las bajas aportaciones para el retiro, y ayudará, sobre todo, a incrementar las pensiones de los trabajadores de menores ingresos.

No obstante, desde su punto de vista, hay elementos que no están en la iniciativa, como una solución para la generación de transición, que son aquellos que comenzaron a cotizar antes de la reforma de 1997 y ahora representan una importante carga fiscal para el gobierno.

Tampoco se atiende el tema de los trabajadores informales e independientes, y no hay una propuesta para unificar todos los esquemas pensionarios.