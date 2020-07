Erendira Palma Hernández

Viernes 24 de julio de 2020, p. a10

Pumas se encontró a la deriva ante el inicio del torneo Guardianes 2020, pues el entrenador Miguel González Míchel renunció por motivos personales y familiares . Pese a la sorpresiva noticia, el presidente deportivo de los auriazules, Jesús Ramírez, aseguró que nada cambia el proyecto .

Míchel González dio a conocer su salida del plantel con un video que publicó en redes sociales en las primeras horas del jueves. Poco después, Ramírez confirmó en videoconferencia el cambio de timón y detalló que aunque se intentó negociar, la parte humana se prioriza .

El directivo dijo desconocer las versiones que señalan diferencias con el técnico por temas econó-micos o la falta de refuerzos, así como una preocupación del ex jugador del Real Madrid debido a las medidas que se tomaron ante la pandemía de Covid-19. No sé de qué problemas comentan más allá de lo deportivo. Él nos habló de aspectos familiares, no se le puede obligar nada a nadie .

El argentino Andrés Lillini, quien fungía de director de las fuerzas básicas, asumirá el banquillo de manera interina hasta que encontremos al técnico idóneo , señaló Ramírez.

“Tuvimos que tomar decisiones inmediatas y lo más rápido es ver siempre hacia adentro, Andrés (Lillini) ya tuvo experiencia en Rusia y Argentina, tiene con nosotros varios años, conoce el proyecto y al plantel, por eso se tomó la determinación de que estuviera al frente por la premura de la situación.