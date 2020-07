Dpa

Periódico La Jornada

Viernes 24 de julio de 2020, p. 3

Bayreuth., Por primera vez en décadas, el próximo 25 de julio no dará inicio el Festival de Bayreuth en Alemania, ya que la pandemia del nuevo coronavirus también impide la celebración del renombrado encuentro wagneriano.

Pero los aficionados a la música del compositor alemán Richard Wagner (1813-1883) igualmente tendrán un programa para disfrutar su música este año.

En la Villa Wahnfried, la antigua vivienda de la familia Wagner, el festival organiza el sábado un concierto con los artistas Camilla Nylund y Klaus Florian Vogt, que estará a cargo del director musical, Christian Thielemann, y será transmitido por la emisora BR-Klassik.

Además, el compositor y artista de performance danés Simon Steen-Andersen presentará perspectivas completamente nuevas de la música wagneriana con su producción de video The Loop of the Nibelung.