na crisis como ninguna otra fue la expresión que, en la actualización de verano de Perspectivas de la Economía Mundial, empleó el Fondo Monetario Internacional para caracterizar a la que a lo largo de la primera mitad de 2020 ha diezmado la actividad económica global a consecuencias de la pandemia de Covid-19 y de las acciones para combatirla. El esfuerzo multilateral más ambicioso para responder a esa contracción de la economía y contrarrestar sus consecuencias sociales ha sido el emprendido por la Unión Europea, que alcanzó una primera culminación en el fin de semana corrido del viernes 18 al martes 21, en una cumbre como ninguna otra .

Fue la primera reunión presencial de los líderes europeos desde que se desató la pandemia. Todos usaron mascarillas y sólo se aproximaron para rozar sus codos a guisa de saludo. En cuatro largas sesiones, que se extendieron del atardecer hasta más allá de la aurora siguiente, todos parecen haberse implicado en discusiones intensas, a menudo tensas y no siempre bien temperadas. El resultado, que, siguiendo a Emmanuel Macron, nadie parece haber vacilado en considerar histórico , sienta varios precedentes, revive conceptos que parecían estar por olvidarse y traza nuevas afinidades y nuevas diferencias. Inevitablemente, se habla ya de la nueva Europa que surgirá, en un futuro incierto e indefinido, tras la pandemia y tras la crisis.

Ha ganado terreno una imagen, propuesta por el director del Wellcome Trust, que compara la crisis con las ondas concéntricas que provoca la caída de una piedra en un estanque. La primera corresponde al impacto directo del virus: enfermedad, muerte, miedo. La segunda a los efectos indirectos sobre la salud, por el descuido de muchas otras afecciones forzado por la atención concentrada en Covid-19. La tercera, el brutal impacto económico del desempleo y de la caída de la actividad económica. Y la cuarta y mayor, la repercusión geopolítica global resultante de los anteriores. (Jeremy Farrar, The worst of Covid-19 may still be to come, Financial Times, 20/7/20.) Se sugirió que los debates y acuerdos de la cumbre eran la manera europea de prepararse para ese peor, que está aún por llegar.