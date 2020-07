De acuerdo con información dada a conocer por familiares de internos del Cefereso, que se encuentran asignados a los módulos 1, 2 y el centro de observación y clasificación, iniciaron desde hace ocho días una huelga de hambre ante las condiciones en que se encuentran, ya que los alimentos están en mal estado, no hay atención médica eficiente, carecen de medicamentos y agua, además de que se han impuesto medidas que no sólo restringen las visitas, sino que las han anulado .

Oficialmente se informó que un grupo de personas privadas de la libertad han manifestado su inconformidad por la suspensión de visita íntima. Es importante destacar que ésta y otras medidas preventivas se han adoptado conforme a las recomendaciones de la autoridad sanitaria para garantizar el derecho a la salud de los presos y sus familiares, específicamente en ese centro que se localiza en el estado de México, donde el pasado 18 de julio fue determinado en rojo el semáforo epidemiológico por el nivel de contagios por Covid-19 entre la población en general en la entidad .