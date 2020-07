Aunque el tema no se consideró en la sesión extraordinaria de este miércoles, esas bancadas argumentaron que es preferible tener el dictamen listo para cuando haya acuerdo para discutirlo en el pleno.

Sin embargo, acotó: “al inicio de la pandemia calculé que iban a ser 45 mil muertos, lamentablemente me quedé corto. Hoy tenemos que hacerlo. Me gustaría hacerlo de la manera correcta, pero no tenemos de otra.

El país requiere del Congreso ahora. La circunstancia nos está rebasando a todos. Entiendo a que pueda dar pie al abuso y riesgo a posibles actos que no son los correctos .

Con la reforma se hace excepción a las licitaciones públicas cuando, de una investigación de mercado se concluya que no son la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones de compra.

El PAN se ausentó, al argumentar que se trató de un albazo de la mayoría y señalar que se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras, lo cual contrasta con el discurso oficial de terminar con esas prácticas.