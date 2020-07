Periódico La Jornada

Jueves 23 de julio de 2020, p. 2

Está un poco desproporcionado. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al desacreditar la propuesta del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la importancia de utilizarlo con el fin de acelerar la recuperación económica. López Obrador expresó su incredulidad: No creo que haya dicho eso , acotó al tiempo de voltear a ver al secretario conminándolo a aclarar su postura. Lo utilicé como una analogía para decir que la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas, marcando distancias en las cadenas de producción, uso de caretas o de cubrebocas , explicó Herrera.