l proyecto de reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado con empleo formal registrados en el IMSS no tiene el sello de la 4T. Es una reforma de corte neoliberal que concederá en el futuro algunas mejorías importantes a los trabajadores, pero ha dejado intacta en manos del sector financiero –las Afores–, la administración de 4 billones 300 mil millones de pesos (más lo que se vaya acumulando). Es la mayor acumulación de capital de la historia del país y podrán seguir invirtiendo el dinero hasta con mayor libertad de la que tienen ahora. Inclusive, queda pendiente bajar las comisiones, no obstante que las que cobran en México son de las más altas del mercado internacional. Se habla de bajarlas a 0.7 por ciento, “el promedio internacional, lo cual es erróneo, ya que el promedio es 0.5 por ciento. Tan fue del agrado del sector empresarial el proyecto, que el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, declaró: Esta es la más importante iniciativa que se ha presentado en este sexenio . Para que atestiguara la firma del proyecto, resucitaron a uno de los líderes del sindicalismo charro cetemista: Carlos Aceves del Olmo. El encargado de saludar la iniciativa fue el senador Ricardo Monreal. Los dirigentes de los organismos empresariales tienen un aliado en el Congreso.

Ventajas

Algunas de las ventajas que, según el proyecto, la reforma derivará a los trabajadores son estas, no en el presente, sino en un futuro que todavía no tiene fecha precisa: – Elevar la pensión en 40% de los trabajadores en promedio. Para los que percibían hasta un salario mínimo, el beneficio sería de 103%, y de 54% para los que ganan hasta cinco salarios mínimos – Reducción a 750 en las semanas de cotización para el derecho de una pensión garantizada (con un crecimiento gradual y posterior para alcanzar las mil semanas). – La aportación patronal se elevará de 5.15% a 13.87%. (Los dirigentes de los organismos cúpula no consultaron a los pequeños y medianos empresarios; habrá muchos que se resistan a pagar). – La aportación de los trabajadores no tendrá un incremento. – La aportación del Estado modificará su composición para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, pero sin incrementar su monto total.

Hace falta conocer más detalles. Por lo pronto, en estos días de pandemia, los trabajadores seguirán sin poder hacer retiros sustanciales de sus ahorros.