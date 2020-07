Y los trabajadores ya pensionados, ¿cuándo?

l anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma a la ley de pensiones hecho ayer no es un asunto menor. Es una excelente noticia para los trabajadores en activo, ya que tendrá repercusiones positivas en la jubilación de millones de personas que podrán disfrutar de un retiro honroso. Con esta medida, el régimen de la 4T derrumba otro mito neoliberal, según el cual hay que marginar a los trabajadores que dejan de estar activos y asumen su calidad de pensionados.

Sin embargo, parece que en el anuncio se olvidaron de los trabajadores actualmente pensionados del IMSS e Issste, que pasamos nuestra vida en el trabajo, haciendo las mil 250 aportaciones semanales legales para nuestro retiro, y por las decisiones de los sucesivos regímenes neoliberales, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, ahora se nos paga una pensión raquítica y mutilada.

En efecto, en particular el gobierno de Peña Nieto sustituyó la base de las pensiones de su vínculo con el salario mínimo con la llamada unidad de medida y actualización (UMA). Esto ocurre −y puede que siga ocurriendo−, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció, en septiembre de 2019, que las pensiones deben estar indexadas al salario mínimo nacional, ya que éste sirve de parámetro para las aportaciones de los trabajadores para su retiro

El mal gobierno neoliberal nos perjudicó; toca a la 4T corregir el rumbo y rescatar a los trabajadores pensionados de IMSS e Issste.

Ángel Serrano

Jubilados solicitan audiencia al Presidente

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: le solicitamos, de nueva cuenta, nos pueda conceder una audiencia para exponerle nuestros argumentos sobre por qué la solución a los graves problemas de los sistemas de pensiones se hallan en reorientar la administración de los fondos de los ahorros desde una perspectiva social.

En la mañanera de ayer no nos extrañó que los empresarios, Carlos Herrera y Carlos Acevedo de la CTM-PRI presentaran las enormes bondades de su reforma a las pensiones, porque, al igual que usted, conocemos el actuar de los neoliberales.

Albert Einstein, uno de los más grandes genios de la física, dijo: si no quieres obtener los mismos resultados, debes hacer algo diferente , pero en el caso de los sistemas de pensiones se está en lo mismo, es decir, se está partiendo de las Afore y de la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) para corregir los problemas generados por su existencia .

Señor Presidente: no tenemos otra forma de llegar a usted que por medio de sus mañaneras, por lo que le solicitamos que la audiencia la llevemos a cabo en una de ellas; poniéndonos a sus órdenes en [email protected] y en el teléfono 55-1014-7053.

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente nacional del Cona AC

Pide auxilio para evitar que la lancen a la calle

Por este medio acudo a las autoridades de la Ciudad de México para pedir apoyo económico. Perdí mis ingresos debido a la pandemia, ya que soy comerciante informal. Además, a finales de mayo pasado los policías me quitaron los productos que vendo. Por ello estoy por perder el techo que me cobija, pues mi casero me informó que si no pago el alquiler lanzará mis cosas a la calle a primera hora del próximo sábado. Ruego a las autoridades me apoyen para no quedar en la calle. Por humanidad y caridad espero su ayuda.