Jueves 23 de julio de 2020, p. 28

Cuernavaca, Mor., El Movimiento Magisterial de Bases solicitó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al Congreso local que garanticen el regreso seguro a clases para alumnos y profesores el 10 de agosto, pues unos 50 docentes de primaria y secundaria han fallecido por coronavirus. Exigió que, de no haber condiciones propicias, es decir, si el semáforo Covid-19 no está en verde, se asigne presupuesto extraordinario para que estudiantes y maestros dispongan de herramientas tecnológicas para clases en línea, pues al cierre del pasado ciclo escolar más de 30 por ciento de los educandos no tenían dispositivos electrónicos o siquiera acceso a Internet. Hasta ayer había en el estado 3 mil 902 enfermos de Covid-19 y 818 decesos.