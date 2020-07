Alfredo Valadez Rodríguez

Jueves 23 de julio de 2020

Zacatecas, Zac., Campesinos del ejido El Orito, ubicado al poniente de la ciudad de Zacatecas, pidieron la intervención del gobierno federal para que se revisen los contratos que firmaron con la empresa estadunidense Energy Power Group, asociada con la eléctrica española Gamesa y la automotriz alemana Volkswagen, para arrendarles desde 2014 las tierras donde se construyó el parque eólico La Bufa 1, que opera desde 2017.

Los ejidatarios están inconformes con la raquítica renta mensual que les pagan por el arrendamiento de sus terrenos, que además es variable: durante los últimos dos meses, 800 dólares (alrededor de 18 mil pesos) por 450 hectáreas.

El contrato es a 30 años e incluye una cláusula de renovación automática por un periodo igual, con lo que están en desacuerdo.

Además, por un convenio interno del ejido El Orito, unos campesinos cobran mucho más que otros, según el nivel de afectación de los predios; por ejemplo, si fue instalada la torre de un aerogenerador o dos o si se construyó un camino. La fórmula de repartición entre afectados y no afectados es de 80-20 por ciento.

Esto provoca que a la mayoría de los ejidatarios les paguen muy poco (en mayo y junio les depositaron 500 pesos mensuales), Uno de los que reciben esta suma es José Guadalupe Sánchez Pinedo, presidente del comisariado del ejido El Orito.

En 2013, relató, “vinieron los gabachos (negociadores estadunidenses, acompañados por funcionarios estatales) y nos dijeron que nos íbamos a hacer millonarios si les rentábamos la tierra, y todos nos emocionamos, porque dijeron que al año cada torre iba a dar (ganancias por) 40 mil dólares.

Pero los gringos luego nos preguntaron cómo nos convenía más, si 40 mil dólares al año por cada torre, o 4 por ciento bruto de lo que sale cada mes, y nos fuimos por esta opción. Pero ahora toda la gente se queja porque no fue redituable; nos dan muy poquito , reprocha.

Los 800 dólares mensuales, repartidos entre los 72 campesinos que en conjunto rentan 450 hectáreas a la empresa estadunidense equivalen a 1.7 dólares por hectárea. El dinero se transfiere a los ejidatarios en tarjetas de BanCoppel.