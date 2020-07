Desde el punto de vista del catedrático, la reforma propuesta no resuelve los problemas estructurales del sistema y tampoco tiene la capacidad para mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos, además de que incrementará la carga fiscal del gobierno federal.

Para Gustavo Leal, experto en pensiones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro presentada ayer por el gobierno y las cúpulas empresarial y sindical no corresponde a los objetivos de la Cuarta Transformación y se apegó a los ideales del modelo conservador, por lo cual, desde su punto de vista: lo deseable en pensiones murió para esta administración .

▲ El cambio es un espejismo, el problema estructural prevalece, advierte el académico Gustavo Leal. Foto La Jornada

Para el especialista, la reforma presentada carece de amplio alcance, pues desde su punto de vista un sistema basado únicamente en cuentas individuales no resolverá el problema pensionario que tiene México, que más que aumento en contribuciones, lo que necesita son mejores salarios y un cambio profundo en el sistema pensionario.

La caja de capitalización no mejorará el pago de pensiones como está comprobado en el experimento que nos precede que es el caso chileno. Con esta reforma no se pagarán mejores pensiones, porque todo depende del salario base de cotización. La iniciativa se ocupa, pero no se preocupa por el largo plazo.

De acuerdo con Leal, la reforma deja fuera temas fundamentales como el creciente problema de las pensiones estatales, municipales y de universidades, además de que no toca el tema de la población que labora en la informalidad.